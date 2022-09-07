"Распространяли воровские традиции": членов ОПГ задержали в нескольких городах Казахстана

Кадр из видео: polisia.kz

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии Генпрокуратуры задержал 11 предполагаемых участников противоборствующих ОПГ, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Отмечается, что группировки, участники которых были задержаны, являются транснациональными.

"Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции.

При проведении специальной операции на территории городов Алматы, Атырау, Петропавловск, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД было задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предполагаемый киллер, которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии", – говорится в сообщении.

Кадр из видео: polisia.kz

Стражи порядка провели 25 обысковых мероприятий. По местам пребывания и проживания задержанных обнаружены и изъяты арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денег в инвалюте, а также наркотические средства в особо крупном размере.

"В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления", – добавили в полиции.

Кадр из видео: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986515-rasprostranyali-vorovskie-traditsii-chlenov-opg-zaderzhali-v-neskolkih-gorodah-kazahstana/