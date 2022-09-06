Перепутавшего дворы мужчину пришлось скручивать полицейским в Павлодаре (видео)
Опубликовано:
Павлодарец, возвращаясь домой, перепутал дворы. Придя не по своему адресу, мужчина напугал детей, поэтому жительница города вызвала полицию. Прибывшим на место стражам порядка пришлось скручивать незваного гостя, который не хотел садиться в патрульную машину, передает корреспондент NUR.KZ.
В соцсетях появилось видео задержания мужчины. Видно, как павлодарца пытаются усадить в патрульную машину двое сотрудников. Однако он сопротивляется. Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Катаева и Толстого.
По поводу произошедшего высказались в ДП Павлодарской области.
"По обращению жительницы города был задержан 51-летний мужчина, который, будучи в алкогольном опьянении, зайдя во двор дома, напугал ее детей. Прибывшим нарядом полиции мужчина был задержан и доставлен в Центр адаптации и детоксикации Павлодара (медвытрезвитель)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Здесь добавили, что мужчина живет неподалеку, а зашел в чужой двор случайно, потому что перепутал дома.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986439-pereputavshego-dvory-muzhchinu-prishlos-skruchivat-politseyskim-v-pavlodare-video/