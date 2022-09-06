Оружие и патроны нашли у жителя ВКО (фото)

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, задержали сотрудники криминальной полиции ОП Уланского района ВКО, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

59-летний житель села Манат был задержан стражами порядка в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Кару”.

В ходе обыска у задержанного нашли ружье ТОЗ-8 и 20 патронов. Оружие и боеприпасы находились в недостроенной летней кухне.

Согласно заключению специалиста, найденное ружье является нарезным огнестрельным оружием, а именно мелкокалиберной однозарядной винтовкой модели ТОЗ-8 калибра 5.6 мм.

Данная винтовка изготовлена заводским способом, отметили в полиции.

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Кроме того, она пригодна для выстрелов патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения.

"Патроны, изъятые у задержанного, предназначены для стрельбы из спортивно-охотничьего, нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм, то есть являются боеприпасами для указанного вида оружия", - добавили полицейские.

В ходе допроса подозреваемый свою вину отрицать не стал.

Стражи порядка начали расследование по статье “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств“.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986406-oruzhie-i-patrony-nashli-u-zhitelya-vko-foto/