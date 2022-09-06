Казахстанец похитил, изнасиловал и убил 6-летнюю девочку

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35-летний осужденный акмолинской колонии в беседе с психологом рассказал о своем преступлении. Мужчина отбывает наказание за похищение, изнасилование и убийство 6-летней девочки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Казахстанец был женат, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе следствия и суда он не смог никак мотивировать свое преступление.

В ДУИС региона рассказали, что, кое-как закончив школу, молодой человек стал заниматься частным извозом. Потом познакомился с девушкой в кафе и женился. Казалось, что у него все складывается благополучно. В компании, где он работал, он был на хорошем счету.

В один из летних дней мужчина стоял возле своего дома, заехав на обед. Мимо проходила маленькая девочка. Таксист вспомнил ее, они ехали у него в машине вместе с мамой и забыли куклу.

Тогда злоумышленник позвал 6-летнего ребенка, показав оставленную игрушку, и предложил подвезти до дома.

Отъехав к лесопосадке, преступник надругался над малышкой, задушил ее, боясь, что его сразу найдут, а тело оставил в безлюдном месте.

Однако от наказания ему уйти не удалось. Его осудили за похищение, изнасилование и убийство на 25 лет лишения свободы.

В беседе с психологом колонии заключенный рассказал, что мысли о содеянном не дают ему покоя вот уже несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986380-kazahstanets-pohitil-iznasiloval-i-ubil-6-letnyuyu-devochku/