Женщина умерла после сексуального насилия в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области женщина, проживающая одна, скончалась после сексуального насилия. Информацию об этом подтвердили в департаменте полиции региона, передает "Мой город".

Изначально о жутком преступлении изданию рассказали односельчане погибшей.

"Женщину изнасиловали и убили. И до сих пор никого не задержали", - пояснили жители.

Тогда в ДП ЗКО факт смерти женщины подтвердили, но подробности не сообщили. Позже, 5 сентября, от пресс-службы ведомства пришел ответ.

В нем указывается, что 29 августа примерно в 13.00 часов в отдел полиции Бокейординского района поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела женщины 1964 года рождения.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 121 части 4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей).

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы", - отметили в ДП ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986337-zhenschina-umerla-posle-seksualnogo-nasiliya-v-zko/