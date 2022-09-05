Гостей тоев обворовывали в Алматы (видео)
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Предполагаемого серийного вора задержали в южной столице - мужчина обворовывал гостей тоев, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
В Управлении полиции Алатауского района Алматы заявили, что по подозрению в серии краж был задержан 31-летний мужчина. На сегодняшний день по городу насчитывается более 40 эпизодов краж чужого имущества в его исполнении, заявили стражи порядка.
"В последнем случае злоумышленник обокрал артистов, выступавших на одном из торжественных мероприятий. Он проник в раздевалку и похитил их сотовые телефоны. Этот факт попал в объективы камер видеонаблюдения, с помощью чего личность злоумышленника была установлена", - сообщил начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.
В настоящее время он водворен в ИВС.
Как добавили в полиции, подозреваемый был неоднократно судим.
Кроме того, сейчас его личность проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986257-gostey-toev-obvorovyvali-v-almaty-video/