Предполагаемого сводника и его работниц задержали в Актау

Фото: МВД РК

Предполагаемого сводника и двух его работниц, оказывающих интим-услуги за деньги, задержали в Актау. Полицейские зарегистрировали уголовное дело в отношении мужчины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, 31 августа сотрудниками криминальной полиции ДП Мангистауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир 14 микрорайона Актау задержаны две девушки, оказывающие интимные услуги за плату, а также 36-летний мужчина. Последнего подозревают в сводничестве.

"Данный факт зарегистрирован по статье 309 УК РК (Сводничество)", - сообщили в МВД РК.

Напомним, ранее стало известно, что интимные услуги оказывали в SPA-салоне в Нур-Султане. В полицию доставили 12 человек, которых привлекли к административной ответственности. Незаконная деятельность заведения была прекращена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986022-predpolagaemogo-svodnika-i-ego-rabotnits-zaderzhali-v-aktau/