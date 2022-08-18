Интимные услуги оказывали в SPA-салоне в Нур-Султане

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Столичные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" выявили SPA-салон, в котором клиентам оказывали интимные услуги, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что заведение работало в Есильском районе.

В ходе проверки было установлено, что работницы салона - девушки от 20 до 29 лет - предоставляли клиентам интимные услуги.

"В полицию были доставлены 12 граждан, которые привлечены к административной ответственности. Незаконная деятельность салона прекращена", - говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции добавили, что с 8 августа в городе проходит ОПМ "Участок", в рамках которого участковые инспекторы обходят жилые массивы, квартиры и частные дома. С начала ОПМ полицейские выявили более 6,5 тыс. административных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983691-intimnye-uslugi-okazyvali-v-spa-salone-v-nur-sultane/