Предполагаемых участников преступной группы задержали в двух городах Казахстана

Фото: polisia.kz

Полицейские Северо-Казахстанской области совместно с коллегами из Нур-Султана задержали предполагаемых организаторов и членов преступной группы, в состав которой входили семь человек, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые имеют познания в области IT-технологий и психологии, что успешно применяли в мошеннической деятельности, осуществляемой на территории Казахстана.

Группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев.

"Роли каждого участника были распределены. К примеру, организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем.

Другие члены группы подбирали так называемых "дропперов" - лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц злоумышленники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит", - сообщили в МВД.

Фото: polisia.kz

Кроме того, отметили в ведомстве, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах.

Все задержанные водворены в ИВС Нур-Султана и Петропавловска. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство.

На сегодняшний день выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 200 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986009-predpolagaemyh-uchastnikov-prestupnoy-gruppy-zaderzhali-v-dvuh-gorodah-kazahstana/