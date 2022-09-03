Массовую драку возле ночного клуба сняли на видео в Актау
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1 сентября около 3.00 часов очевидцы сообщили о массовой драке возле ночного клуба в 7 микрорайоне Актау. Потасовку сняли на видео. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.
На кадрах видно, как толпа мужчин на проезжей части устроила потасовку возле ночного клуба в 7 микрорайоне Актау. На месте происшествия также можно заметить полицейских.
"Почему не закрывают такие заведения? Каждый раз так", - отмечает автор видео.
Как сообщили в ДП Мангистауской области, на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне Актау происходит драка.
На место происшествия выехали стражи порядка. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
"Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство). Расследование продолжается", - пояснили в ведомстве.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986006-massovuyu-draku-vozle-nochnogo-kluba-snyali-na-video-v-aktau/