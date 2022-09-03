Массовую драку возле ночного клуба сняли на видео в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

1 сентября около 3.00 часов очевидцы сообщили о массовой драке возле ночного клуба в 7 микрорайоне Актау. Потасовку сняли на видео. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

На кадрах видно, как толпа мужчин на проезжей части устроила потасовку возле ночного клуба в 7 микрорайоне Актау. На месте происшествия также можно заметить полицейских.

"Почему не закрывают такие заведения? Каждый раз так", - отмечает автор видео.

Как сообщили в ДП Мангистауской области, на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 7 микрорайоне Актау происходит драка.

На место происшествия выехали стражи порядка. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

"Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство). Расследование продолжается", - пояснили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986006-massovuyu-draku-vozle-nochnogo-kluba-snyali-na-video-v-aktau/