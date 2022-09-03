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Актюбинец подал в суд на баню за то, что его не пустили помыться. В итоге владельца комплекса обязали заплатить истцу компенсацию за моральный вред, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда города Актобе.

По материалам гражданского дела, житель Актобе предъявил владельцу банного комплекса иск и потребовал, чтобы ответчик выплатил ему 500 тысяч тенге за моральный вред.

Возмущенный горожанин в своем заявлении написал, что пришел помыться, но работник его не впустил, ссылаясь на требование директора. По мнению истца, были ущемлены его права.

Суд в Актобе рассмотрел дело и выяснил, что ответчик действительно отказал жителю города в посещении бани по причине задолженности и конфликта, который был между ними ранее.

Установлено, что своими действиями сотрудники комплекса нарушили права потребителя на свободный выбор и получение услуги.

Суд удовлетворил требования недовольного клиента частично. Он обязал владельца банного комплекса выплатить истцу 20 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985989-aktyubinets-podal-v-sud-na-banyu-za-to-chto-ego-ne-pustili-pomytsya/