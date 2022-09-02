Конфликт водителей на дороге перерос в массовую драку в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_issyk

В центре Есика конфликт водителей двух машин спровоцировал групповую драку. В ситуацию вмешались правоохранители, которые возбудили по факту уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Видео массовой потасовки появилось в соцсетях. На кадрах группа мужчин, среди них и женщина, выясняют между собой отношения с рукоприкладством и пинками. Действие происходит на оживленной улице.

"В Есике из-за небольшого ДТП произошла массовая драка", - пояснил автор поста.

В ДП Алматинской области проинформировали, что инициировали по факту уголовное расследование. Как выяснилось, один из участников драки обратился за медицинской помощью в больницу.

"Уличную потасовку спровоцировала угроза столкновения двух автомашин. Предположительно, участниками конфликта оказались четверо мужчин, один из которых позднее обратился за помощью в больницу. Медики диагностировали у него легкие телесные повреждения.

Сейчас по факту инициировано досудебное расследование по ст.293 УК РК (Хулиганство). Все участники установлены и доставлены в полицию для разбирательства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985933-konflikt-voditeley-na-doroge-pereros-v-massovuyu-draku-v-almatinskoy-oblasti-video/