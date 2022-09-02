Сейф с оружием похитили в Нур-Султане (видео)

Задержанный. Кадр из видео: Polisia.kz

Сейф, в котором хранилось оружие, похитили из частного дома в Нур-Султане. Подозреваемые проникли в дом, отжав окна, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

О краже в полицию сообщил хозяин дома по улице Улытау, который заявил, что из жилища похитили сейф. В нем находились деньги (около 500 тыс. тенге), украшения, а также два гладкоствольных ружья марки "Бекас 12" и "Mossberg" и охотничий нож марки "Кизляр".

Оперативными работниками совместно с участковыми инспекторами, военнослужащими с применением розыскных собак проведено прочeсывание местности.

Вскоре стражи порядка вышли на след лиц, которые могли быть причастны к преступлению, и установили, что они выехали за пределы города.

По информации полицейских, подозреваемые тщательно готовились к преступлению, заранее спланировав свой преступный умысел, приехали в столицу. Сообщается, что они выбрали подходящий дом и пошли на кражу.

Как считает следствие, похитив сейф, злоумышленники отнесли его на пустырь, после чего вскрыли – золотые изделия и денежные средства они забрали, а оружие спрятали в кустах.

Подчеркивается, что в этот же день злоумышленники выехали из столицы в Алматы.

Дело расследуют по статье "Кража" УК РК.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям, вещественные доказательства изъяты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985901-seyf-s-oruzhiem-pohitili-v-nur-sultane-video/