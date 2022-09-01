75-летнюю пенсионерку из Костаная убили в подъезде собственного дома

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Костанае, в подъезде одного из домов обнаружили тело 75-летней женщины. Полицейские заявили, что здесь речь идет об убийстве и даже задержали подозреваемую. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сообщение в полицию о том, что в подъезде дома в городе обнаружен труп женщины, поступило от мужчины – жильца многоэтажки. Он сразу вызвал скорую помощь и полицию.

Начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков отметил, что к раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции области и города Костаная.

Через два часа, как заявили в полиции, убийство уже было раскрыто. В его совершении подозревают 45-летнюю неработающую женщину.

Сообщается, что мотивом убийства стала корысть.

"75-летняя женщина возвращалась домой из гостей, на ней были золотые украшения. Подозреваемая увидела, как пенсионерка заходит в подъезд, зашла вслед за ней, нанесла несколько ножевых ранений и сорвала цепочку", – говорится в сообщении на ресурсе МВД.

Глава областной полиции отметил, что подозреваемую задержали при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также изъяли вещественные доказательства.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК – "Убийство из корыстных побуждений", – заключили в Министерстве внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985813-75-letnyuyu-pensionerku-iz-kostanaya-ubili-v-podezde-sobstvennogo-doma/