Свыше 100 кг наркотиков пытались завезти в Костанайскую область (видео)

Фото с места событий: polisia.kz

Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Костанайскую область: были изъяты запрещенные вещества весом свыше 100 кг, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подробности операции по задержанию подозреваемых сообщил начальник подразделения Асылбек Альмагамбетов.

По его словам, накануне, 31 августа, при проведении оперативных мероприятий на 107-м километре трассы "Костанай – Аулиеколь – Сурган" была остановлена автомашина Lada Largus под управлением 46-летнего жителя Карабалыкского района.

В салоне легковушки в ходе обыска были обнаружены три мешка с веществом растительного происхождения.

В дальнейшем проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество – высушенная марихуана. Ее общий вес составил более 100 кг.

Отмечается, что данная партия наркотиков прибыла в Костанайскую область из южных регионов республики. Также в полиции подчеркнули, что уже не в первый раз пресекают поставку запрещенных веществ в регион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985738-svyshe-100-kg-narkotikov-pytalis-zavezti-v-kostanayskuyu-oblast-video/