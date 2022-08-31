Полицейский ради увольнения организовал нападение на себя в Караганде

Иллюстративное фото: ДП СКО

Полицейский из Караганды организовал нападение на себя, чтобы уволиться из правоохранительных органов. Он предстал перед судом за заведомо ложный донос о совершении преступления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского районного суда.

По материалам дела, 26-летний старший лейтенант работал в отделе полиции в должности участкового инспектора с 2019 года.

В мае текущего года он решил сымитировать нападение на себя, чтобы уволиться со службы.

Для реализации замысла он подговорил знакомого, чтобы тот исполнил роль нападавшего.

"Преступление" произошло в центральном парке, после чего "злоумышленник" скрылся в неизвестном направлении, а потерпевший в погонах сообщил об инциденте коллегам.

При этом знакомый участкового нанес ему несколько ударов кулаком, резаные раны и один прямой удар в правую руку ножом.

Именно это должно было стать доказательством того, что на представителя власти совершено нападение.

Поначалу коллеги потерпевшего поверили ему и даже завели уголовное дело, чтобы разыскать сбежавшего злоумышленника. Однако позже они выяснили, что участковый инспектор попросту соврал.

Причем сделал это, зная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Тогда уголовное дело было возбуждено уже в отношении самого стража порядка. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст.419 УК РК.

В суде материалы рассмотрели с процессуальным соглашением о полном признании вины. Правоохранителя приговорили к 2,5 годам ограничения свободы.

За осужденным установлен пробационный контроль. Кроме того, суд на 3 года лишил его права работать на государственной службе и звания "старший лейтенант полиции".

Вместе с тем осужденный будет по сто часов в год трудиться на общественных работах.

"Приговор уже вступил в законную силу", - пояснили в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985563-politseyskiy-radi-uvolneniya-organizoval-napadenie-na-sebya-v-karagande/