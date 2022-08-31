Задержан глава предприятия из структуры МВД Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Северо-Казахстанской области задержали руководителя филиала "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" КУИС МВД РК. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

"23 августа 2022 года задержан руководитель данного учреждения при получении части взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о государственных закупках", - сообщили в ведомстве.

По информации Антикоррупционной службы, подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания в Петропавловске.

Однако, учитывая полное признание вины и ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ведомстве добавили, что степень виновности подозреваемого будет определена судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985492-zaderzhan-glava-predpriyatiya-iz-struktury-mvd-kazahstana/