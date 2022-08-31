Драка возле ресторана попала на видео в Атырау

Место происшествия. Видео: instagram.com/police.atyrau

Драка мужчин возле ресторана попала на видео в Атырау. Стражам порядка удалось установить участников потасовки. В отношении них был составлен административный протокол. Об этом сообщает ДП Атырауской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 31 августа около 05.44 часов утра сотрудники ЦОУ УП Атырау на камерах видеонаблюдения заметили, что перед рестораном, расположенным по улице Баймуханова, происходит драка между двумя мужчинами.

На место происшествия прибыли стражи порядка. В этот момент один из участников потасовки попытался скрыться. Однако правоохранители его задержали.

Личности мужчин 1987 и 1981 годов рождения были установлены. Выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении них составлен административный протокол по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985469-draka-vozle-restorana-popala-na-video-v-atyrau/