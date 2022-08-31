Подозреваемого в изнасиловании девочки в салоне авто задержали в Талдыкоргане

Водворенный на штрафстоянку автомобиль. Фото: polisia.kz

В Талдыкоргане задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, которое, по предварительным данным, было совершено в салоне Тоyota Camry, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

29 августа в полицию Талдыкоргана поступило заявление об изнасиловании несовершеннолетней.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст.120 ч.3-1 (Изнасилование несовершеннолетней) и ст.121 ч.3-1 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РК.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

Предварительно установлено, что преступление было совершено в салоне Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Талдыкоргана, который в настоящее время помещен под стражу.

Расследование взято на контроль ДП Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985453-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-devochki-v-salone-avto-zaderzhali-v-taldykorgane/