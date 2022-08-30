Пьяный подросток попал в ДТП за рулем угнанного авто близ Щучинска (видео)

Подросток попал в ДТП на угнанном авто. Фото: polisia.kz

Мужчина заявил об угоне в городе Щучинске. Полиция установила пропавший автомобиль, за рулем которого оказался 17-летний подросток в состоянии опьянения. Не справившись с управлением он врезался в ограждение, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что информация об угоне автомашины Lada Kalina в Щучинске поступила экипажам батальона патрульной полиции 30 августа около 02:30.

"Нарушитель не подчинился требованиям полицейских об обстановке и, скрываясь от полиции, выехал на республиканскую трассу "Петропавловск – Нур-Султан", где на задержание угонщика были ориентированы автопатрули областного батальона патрульной полиции", – рассказали представители МВД.

Как заявили стражи порядка, наряд полиции подал водителю сигнал об остановке, но тот, превысив скоростной режим, продолжил движение.

"Не справившись с рулевым управлением юноша совершил наезд на криволинейный брус, после чего был доставлен в лечебное учреждение", – добавили полицейские.

В результате столкновения водитель не пострадал. Тем не менее установлено, что он был в алкогольном опьянении средней степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают остальные обстоятельства инцидента.

В свою очередь, законный владелец авто поблагодарил акмолинских правоохранителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985384-pyanyy-podrostok-popal-v-dtp-za-rulem-ugnannogo-avto-bliz-schuchinska-video/