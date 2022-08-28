Два человека получили огнестрельные ранения в ходе драки в Костанае

Фото: Polisia.kz

Два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями, которые они получили в ходе драки. Полицейские задержали подозреваемого, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, вчера, 27 августа, около 17:50 часов на пульт "102" Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в садоводческом обществе “Юбилейный” происходит драка с применением огнестрельного оружия.

На место выехали сотрудники полиции, там они обнаружили двух мужчин 31 и 25 лет. Пострадавшие получили огнестрельные ранения - их немедленно доставили в больницу, где мужчинам балы оказана помощь.

В настоящее время их состояние оценили как удовлетворительное.

Подозреваемый в совершении преступления с места происшествия скрылся. Однако через час его удалось задержать. Им оказался 38-летний житель областного центра. Отмечается, что подозреваемый ранее был судим.

В настоящее время водворен в ИВС. Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Дело расследуют по статье "Покушение на убийство".

Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985268-dva-cheloveka-poluchili-ognestrelnye-raneniya-v-hode-draki-v-kostanae/