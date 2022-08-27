Группу предполагаемых квартирных воров задержали в Алматинской области (фото)

Фото с места событий: Polisia.kz

Группа мужчин, которых подозревают в квартирных кражах, была задержана в Алматинской области, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Задержание произошло в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Алматинской области совместно с Отделом криминальной полиции УП Карасайского района.

Заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров рассказал подробности дела.

Фото с места событий: Polisia.kz

"В настоящее время задержанные дали признательные показания в отношении шести краж. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Отметим, что задержанные ранее неоднократно привлекались к ответственности и были судимы", - отметил он.

Фото с места событий: Polisia.kz

Уголовное дело в отношении подозреваемых зарегистрировано по статье "Кража". Проводятся необходимые для следствия действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985219-gruppu-predpolagaemyh-kvartirnyh-vorov-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti-foto/