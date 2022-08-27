Казахстанка заявила об изнасиловании после отказа любовника бросить свою жену

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Жительницу Усть-Каменогорска осудили за ложный донос об изнасиловании. Подробности этого уголовного дела изложены в приговоре городского суда №2, передает Noks.kz.

По материалам дела, жительница Усть-Каменогорска пригласила к себе домой бывшего гражданского мужа. После близости женщина попросила экс-возлюбленного бросить супругу и вернуться к ней, но тот отказал.

Тогда отвергнутая горожанка отправилась в полицию и написала заявление о том, что бывший сожитель ее изнасиловал.

Однако ее обман раскрылся. После чего досудебное расследование начали уже в отношении заявительницы.

Женщина предстала перед судом. Она была признана виновной по ч.3 ст.419 УК РК (Заведомо ложный донос). Ей назначили три года условного срока.

Автор: Елизавета Седых

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985181-kazahstanka-zayavila-ob-iznasilovanii-posle-otkaza-lyubovnika-brosit-svoyu-zhenu/