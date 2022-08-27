Россия, Украина, Швейцария: откуда "минируют" здания в Казахстане, рассказали в полиции

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Казахстанские полицейские рассказали о ложных сообщениях о заложенных бомбах. Отмечается, что некоторые "минеры" находятся за рубежом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД.

В этом году полицейские выезжали по сообщениям о заложенных бомбах 140 раз. По ложным сообщениям об акте терроризма было возбуждено 101 уголовное дело.

В полиции сообщили, что объектами посягательства лжетеррористов стали объекты образования, транспорта, ТРЦ, посольства, банки и другие объекты.

Стражи порядка отметили, что из 101 только в 12 случаях дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В 11 случаях подозреваемых осудили, шестеро из них получили реальные тюремные сроки.

Подчеркивается, что в некоторых случаях лжетеррористы находятся за границей.

"По мере получения данных от зарубежных партнеров через Генеральную прокуратуру РК инициируются международные следственные поручения в правоохранительные органы зарубежных стран. Такие поручения направлены в Россию, Швейцарию, Малайзию и Украину", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, накануне неизвестный заявил о бомбе в зданиях судов в Алматы и Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985162-rossiya-ukraina-shveytsariya-otkuda-miniruyut-zdaniya-v-kazahstane-rasskazali-v-politsii/