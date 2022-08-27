Мужчину ударили ножом возле кафе в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вечером 26 августа мужчину ударили ножом возле одного из кафе в Уральске. Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, телесные повреждения мужчине 1984 года рождения нанесли 26 августа в 20.55 часов возле кафе по улице Пугачева.

Пострадавший поступил в больницу с диагнозом: колото-резаная рана правого бедра и левого предплечья. После осмотра врачей был отпущен домой.

Стражами порядка установлен и задержан подозреваемый 1989 года рождения.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.107 ч.1 УК РК (Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью)", - сообщили в ДП ЗКО.

Напомним, ранее в Павлодаре мужчину ударили ножом и выпроводили из квартиры, в итоге он скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985152-muzhchinu-udarili-nozhom-vozle-kafe-v-uralske/