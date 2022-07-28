Павлодарца ударили ножом и выпроводили из квартиры, он скончался

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Конфликт между знакомыми произошел на кухне в квартире по проспекту Назарбаева в Павлодаре. Мужчина взял нож и ударил им оппонента в живот, а после выпроводил истекающего кровью пострадавшего. Он в итоге скончался в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается, что знакомые распивали спиртное в квартире подсудимого по проспекту Назарбаева в Павлодаре в феврале 2022 года.

Когда уже опьянели, возник конфликт. Мужчины перешли на повышенные тона, оба встали со стульев, один из них взял в руки нож. Ударил им оппонента всего один раз в живот. Помощь оказывать не стал, медиков не вызывал, а просто выпроводил знакомого из своего дома.

Врачи приехали после вызова соседей, которые обнаружили раненого на лестничной площадке. Павлодарец оказался в реанимации, где в итоге скончался.

Подсудимый свою вину признал. Приговором суда ему назначили 9 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Также его обязали выплатить миллион тенге морального вреда отцу скончавшегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980589-pavlodartsa-udarili-nozhom-i-vyprovodili-iz-kvartiry-on-skonchalsya/