Жителя ВКО обвинили в 28 аферах на 22 млн тенге

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В полицию Усть-Каменогорска обратилось несколько человек, которые утверждали, что стали жертвами обмана. Всего полицейские установили почти три десятка афер, которые могли быть совершены одним и тем же человеком, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

22 июля в полицию Усть-Каменогорска обратилась 23-летняя горожанка, которая заявила, что стала жертвой мошеннических действий. Через некоторое время о таких же случаях сообщили еще трое жителей города.

По версии потерпевших, 23-летний житель города оформлял на их имя кредиты на дорогостоящие смартфоны и смарт-часы, обещая лично выплатить долг.

В ходе следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном. Также выяснилось, что все потерпевшие были ранее знакомы с подозреваемым.

"Злоумышленник по наработанной схеме оформлял на них товарный кредит, обещая всем, что сам будет погашать заем, и продавал приобретенный товар. Часть денег, вырученных от продажи, отдавал потерпевшим", – сообщили представители МВД.

Как отметили в полиции, первое время подозреваемый погашал кредиты, а после переставал.

Сейчас следствие установило возможную причастность 23-летнего мужчины к 28 аналогичным аферам. Предварительная сумма ущерба составляет около 22 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985139-zhitelya-vko-obvinili-v-28-aferah-na-22-mln-tenge/