Странные звуки из багажника авто привлекли внимание полицейских в Костанае

Баран в багажнике авто. Фото: ДП Костанайской области

Странные звуки из багажника авто с российскими номерами привлекли внимание полицейских в Костанае. Оказалось, что там находился баран, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Костанае в ходе патрулирования ночью 25 августа стражи порядка остановили автомобиль с российскими госномерами.

"При остановке машины услышали в багажнике странные звуки. Как выяснилось, там лежал баран. Водитель не смог объяснить, откуда и куда он его везет", - рассказал командир взвода БПП, капитан полиции Данияр Ермагамбетов.

Водителя и других ехавших в автомобиле людей доставили в полицию. Там 36-летний пассажир пояснил, что работает скотником у жительницы Федоровского района. Он сознался, что похитил три головы мелкого рогатого скота, две из них уже успел продать.

По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188-1 УК РК (Скотокрадство). Животных вернули хозяйке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985095-strannye-zvuki-iz-bagazhnika-avto-privlekli-vnimanie-politseyskih-v-kostanae/