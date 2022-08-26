Избили мужчину в здании акимата: многодетным мамам вынесли приговор в Нур-Султане

Драка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_astana_official

В Нур-Султане вынесли приговор трем женщинам, напавшим на мужчину в здании акимата. Они обвинялись в совершении хулиганства с применением насилия в отношении гражданина, сообщается на сайте городского суда Нур-Султана.

Согласно материалам суда, гражданки Ш., О. и М. напали на мужчину, который пришел в акимат на совещание. В результате горожанин получил рану и ссадину на голове, кровоподтек на правой руке и ссадины на левой. Следствие признало эти телесные повреждения легким вредом здоровью.

"Кроме того, Ш., О. и М. перекрыли вход в здание акимата, не давая гражданам и сотрудникам госоргана пройти в здание. Тем самым они воспрепятствовали нормальной деятельности сотрудников местного исполнительного органа", - говорится в сообщении.

Видеозаписями с камер наблюдения, заключением СМЭ и показаниями потерпевших и свидетелей вина женщина была доказана, а обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, выявлено не было.

Между тем, смягчающим ответственность и наказание обстоятельством явилось наличие малолетних детей у представших перед судом женщин. Кроме того, женщины ранее не были судимы.

В результате суд №2 Сарыаркинского района признал всех все трех астанчанок виновными по статье 293 УК РК "Хулиганство" и приговорил их к ограничению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с установлением пробационного контроля с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и сетей телекоммуникации сроком на 3 года.

Напомним, в июле этого года в здании акимата столицы произошел инцидент: несколько женщин перекрыли вход в здание и избили находившегося с ними мужчину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985015-mnogodetnyh-mam-izbivshih-v-zdanii-akimata-muzhchinu-osudili-v-nur-sultane/