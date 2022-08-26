Мужчину убили на вечеринке в центре Талдыкоргана

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В Талдыкоргане задержали 50-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве молодого человека. Выяснилось, что она ранее судима и неоднократно привлекалась к административной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетысуской области.

24 августа в одной из квартир в центре Талдыкоргана обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. Обстановка в доме явно свидетельствовала о пьяной вечеринке.

На месте происшествия правоохранители задержали 50-летнюю женщину, обоснованно подозреваемую в совершении убийства.

"Подозреваемая была ранее судима за кражу. Также она неоднократно привлекалась к ответственности по линии административного законодательства. Установлено, что убийство совершено во время пьяного застолья.

Орудием преступления стал кухонный нож, изъятый с места происшествия и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанная помещена под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Досудебное расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984951-muzhchinu-ubili-na-vecherinke-v-tsentre-taldykorgana/