Кража из кассы 6 млн тенге попала на видео в Туркестанской области

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области из кассы склада похитили 6 млн тенге. Кража попала на видео. Стражи порядка задержали подозреваемого. В настоящее время проводится расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что на склад, где хранятся напитки, проник неизвестный и похитил из кассы 6 млн тенге.

Стражи порядка сразу приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Были опрошены очевидцы и изучены камеры видеонаблюдения.

В результате установлен подозреваемый. Им оказался безработный местный житель.

Выяснилось, что мужчина ранее работал на складе грузчиком. Примерно в 16.00 часов молодой человек зашел в помещение и около пяти часов прятался в ожидании завершения рабочего дня.

Когда все разошлись по домам, около 21.30 часов злоумышленник через окно проник в кассу. Он положил в сумку 6 млн тенге и скрылся с места происшествия.

Данный факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража". В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у мужчины свыше 1,5 млн тенге и вернули законному владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984945-krazha-iz-kassy-6-mln-tenge-popala-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/