Кража из кассы 6 млн тенге попала на видео в Туркестанской области
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В Туркестанской области из кассы склада похитили 6 млн тенге. Кража попала на видео. Стражи порядка задержали подозреваемого. В настоящее время проводится расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что на склад, где хранятся напитки, проник неизвестный и похитил из кассы 6 млн тенге.
Стражи порядка сразу приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Были опрошены очевидцы и изучены камеры видеонаблюдения.
В результате установлен подозреваемый. Им оказался безработный местный житель.
Выяснилось, что мужчина ранее работал на складе грузчиком. Примерно в 16.00 часов молодой человек зашел в помещение и около пяти часов прятался в ожидании завершения рабочего дня.
Когда все разошлись по домам, около 21.30 часов злоумышленник через окно проник в кассу. Он положил в сумку 6 млн тенге и скрылся с места происшествия.
Данный факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража". В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у мужчины свыше 1,5 млн тенге и вернули законному владельцу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984945-krazha-iz-kassy-6-mln-tenge-popala-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/