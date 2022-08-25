Спустившего штаны на улице мужчину арестовали в Павлодарской области

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/zhaloby_pavlodar

Жителя Павлодарской области, спустившего штаны на улице, арестовали за непристойное поведение. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что на постоянной основе проводят мониторинг соцсетей. Так, в одном из Telegram-каналов они обнаружили видео с мужчиной, который спустил штаны на улице перед домом.

Кроме того, в отношении него 24 августа поступило заявление от 34-летней жительницы села Кенжеколь. Она попросила принять меры к соседу.

По словам женщины, ее дети, зайдя домой с улицы, рассказали, что мужчина, проживающий в доме напротив, ругал их и спускал брюки.

Сельчанка вышла и сделала ему замечание. Говорит, что сосед был в состоянии алкогольного опьянения. При этом не нашел аргументов и оголился уже перед ней.

В отношении 57-летнего мужчины за совершение мелкого хулиганства было возбуждено административное производство по ст.434 ч.1 КоАП РК. Сегодня, 25 августа, "героя" видео суд арестовал на 7 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984831-spustivshego-shtany-na-ulitse-muzhchinu-arestovali-v-pavlodarskoy-oblasti/