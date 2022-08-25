Количество нарколабораторий резко выросло в Казахстане

Иллюстративное фото: polisia.kz

С начала года казахстанские полицейские "накрыли" 23 нарколаборатории в разных регионах. Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. Несмотря на суровое наказание за изготовление и сбыт наркотиков, лабораторий по изготовлению запрещенных веществ меньше не становится.

Наркодельцы открывают "производство" в разных городах, а торговые сети разворачивают в интернете. Корреспонденты телеканала "Астана" поговорили с молодым казахстанцем, отбывающим наказание за сбыт и перевозку наркотиков. Он рассказал, как оказался в колонии.

19-летний Валерий – из благополучной семьи, учился в строительном колледже, но стал жертвой жажды "легких" денег. Через соцсети юноша устроился на работу наркокурьером.

"Социальные сети. Там всплывает реклама, что требуется перевозчик. Я написал этому человеку, который выложил. Мне говорят: "Ты подходишь". За эти 4 месяца я полностью в камере осознал, как я был неправ, как много не ценил", – признался юноша.

Психолог Татьяна Савицкая рассказывает, что многие медицинские и кулинарные препараты наркодельцы изловчились использовать под производство психотропных веществ. Работают в этих преступных схемах порой целыми домами и подъездами.

"Это исполнители, закладчики, трафаретчики. В любом случае, там, где множится безработица, там и множится такая возможность зарабатывать. Рядом у нас колледж. Постойте утром – вы увидите: они передают друг другу вейпы, они заряжены чем-то. Сегодня потребность в измененном состоянии: она молодеет. А что употребляет молодой человек, уже неважно", – делится психолог, президент ОФ "Озарение" Татьяна Савицкая.

Согласно официальной статистике, озвученной МВД, в Казахстане на учете состоит более 18 тысяч зависимых людей, в том числе дети 12-13 лет.

Полицейские рассказывают, что постоянно закрывают каналы продаж запрещенных веществ, но все время появляются новые.

"Доступ к интернету позволяет школьникам, студентам быстро посмотреть на сайтах объявления. С начала года заблокировали 1600 сайтов. Но они как грибы после дождя. Доменные зоны, что и составляет проблему, вне пределов Казахстана", – прокомментировал глава Управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Большую эффективность дают международные спецоперации. К примеру, недавно была обезврежена крупная группировка, которая работала в семи регионах Казахстана и России. Изготавливали синтетические наркотики в подпольных лабораториях. Полицией уничтожено более одного миллиона доз зелья стоимостью порядка 10 млн долларов США.

"Производство начали налаживать внутри Казахстана в домашних условиях. Химреагенты привозят извне, они не запрещены. И на месте по инструкции собирают и изготавливают", – добавил Амирханов.

Чтобы при множестве наркособлазнов ребенок мог им противостоять, психологи советуют родителям быть ближе к детям, внимательнее относиться к их состоянию.

Тем временем в МВД готовят проверки казахстанских аптек. За продажу психотропных препаратов без рецептов предусмотрена уголовная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984705-kolichestvo-narkolaboratoriy-rezko-vyroslo-v-kazahstane/