Житель Шымкента украл у учителей 26 млн тенге и потратил их на азартные игры

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В Шымкенте осудили мужчину, который перевел на свой счет зарплаты 76-ти учителей Шардаринского района, а затем потратил все деньги на азартные игры, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, ссылаясь на районную прокуратуру, киберпреступник находил своих жертв через бухгалтерскую программу. Деньги 76 пострадавших педагогов мужчина перевел на свой счет, а после – спустил их на азартные игры.

Злоумышленника правоохранители задержали в Алматы, в кармане у него насчитали полтора миллиона тенге наличными.

"Подозреваемый признан виновным по статье 188 УК РК "Кража". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу. Поэтому растрата в размере 12 млн тенге была остановлена ​​своевременно", – прокомментировал прокурор Шардаринского района Руслан Абдираимов.

Позже мать осужденного обратилась к полицейским и вернула еще 1,3 миллиона тенге, сказав, что эти деньги ей дал ее сын.

Пострадавшие учителя получили свои деньги частично. Остальную сумму осужденный будет возвращать из своего кармана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984693-zhitel-shymkenta-ukral-u-uchiteley-26-mln-tenge-i-potratil-ih-na-azartnye-igry/