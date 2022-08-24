Подозреваемого в избиении иностранки и ее внука задержали в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подозреваемый в избиении пожилой иностранки и ее внука задержан и водворен в изолятор временного содержания в Уральске. Об этом сообщили в прокуратуре ЗКО, передает "Мой город".

Официальный представитель прокуратуры ЗКО Асель Беркалиева сообщила, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Уральске.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК "Хулиганство".

Как ранее стало известно, это 28-летний житель района Байтерек, который уже был судим за аналогичное преступление.

Напомним, гражданка России Наталья Баклицкая рассказала, что 21 августа вышла с внуком выгулять собаку. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, одетый во все черное.

Он по непонятным причинам несколько раз ударил пожилую иностранку, она упала и потеряла сознание. Потом нанес травмы ребенку и убежал. В ДП ЗКО пояснили, что подозреваемого установили, но отпустили под подписку о невыезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984657-podozrevaemogo-v-izbienii-inostranki-i-ee-vnuka-zaderzhali-v-uralske/