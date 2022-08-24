"Был одет во все черное": иностранку с внуком избили в Уральске

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Гражданка России Наталья Баклицкая вечером 21 августа вышла с внуком выгулять собаку в районе Самал-3. По дороге домой на них напал неизвестный мужчина, одетый во все черное, ударил пожилую женщину и ребенка. В ДП ЗКО сообщили, что по данному факту начато расследование, передает "Мой город".

По словам гражданки России, незнакомец нанес ей несколько ударов, она упала и потеряла сознание. Потом он ударил внука и убежал.

"Мы шли спокойно, разговаривали, буквально за секунды меня ударили сзади. Я даже среагировать не успела, буквально миг и я потеряла сознание.

Страшнее всего было за внука. Я не знаю, каким нужно быть подонком, чтобы напасть на беззащитную пожилую женщину и ребенка. Если он это сделал один раз, то в следующий раз возьмет нож, кастет или камень.

Он молча ударил, при себе у меня ничего ценного не было. Даже понятия не имею, что у него было в голове. Далее к нам подбежал молодой человек, который помог мне встать и дойти до дома", - рассказала Наталья Баклицкая.

На место вызвали полицейских и скорую помощь. Дочь пострадавшей говорит, что ее мать после инцидента забрали в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб мягких тканей и ссадины. У ребенка - гематома на лице и царапины.

"На ночь маму оставили в больнице, там же ее допросила опергруппа, однако до сегодняшнего дня нам никто не звонил. Кто этот мужчина, за что он избил мою маму с племянником, что ему грозит за это - мы ничего не знаем.

На вид вполне приличный человек, молодой, одет был во все черное. Сегодня мы сами пошли и попросили направление на судмедэкспертизу. Даже никто не смотрел камеры видеонаблюдения, всем этим занимались мы сами. Злоумышленника задержал сосед, камеры смотрел супруг, проводим все процедуры сами", - возмущается дочь пострадавшей Ирина Баклицкая.

Задержание. Кадры из видео: mgorod.kz

Семья уже обратилась в консульство России с просьбой посодействовать в решении сложившейся ситуации.

В пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний житель района Байтерек.

В отношении него начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984535-byl-odet-vo-vse-chernoe-inostranku-s-vnukom-izbili-v-uralske/