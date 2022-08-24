Акмолинца подозревают в избиении собственной матери

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В Акмолинской области 31-летнего мужчину подозревают в избиении собственной пожилой матери. Пострадавшая обратилась в больницу с травмами и переломами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ведомстве рассказали, что 22 августа в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от работника центральной районной больницы.

Как стало известно, в приемный покой обратилась пожилая женщина с диагнозом "ушибленная рана теменной области, закрытый перелом 9, 10 ребра справа".

Подозреваемым в нанесении телесных повреждений оказался сын 71-летней пенсионерки 1991 года рождения. Выяснилось, что женщина пострадала во время бытовой ссоры.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984594-akmolintsa-podozrevayut-v-izbienii-sobstvennoy-materi/