Мошенник покупал телефоны с помощью поддельных чеков в Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

Стражи порядка Алматы задержали предполагаемого мошенника – мужчина приобретал телефоны с помощью поддельных чеков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Предварительно, мошенническая схема могла выглядеть так.

Подозреваемый выкладывал объявления на сайте о покупке сотовых телефонов. Затем на встрече с потенциальным клиентом показывал поддельный чек банка, убеждал, что деньги поступят в течение дня. После мужчина, как отметили стражи порядка, забирал гаджет.

Начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев подчеркнул, что установлена причастность подозреваемого к трем эпизодам мошенничества.

В прошлом фигурант уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время ведется расследование по статье "Мошенничество".

"Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города. В этой связи полицейские просят внимательно посмотреть на фото задержанного. Всех, кто пострадал от его действий, стражи порядка призывают позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02", – обратились к потерпевшим в полиции Алматы.

Фото подозреваемого: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984585-moshennik-pokupal-telefony-s-pomoschyu-poddelnyh-chekov-v-almaty/