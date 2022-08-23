На 10 лет осудили женщину, торговавшую наркотиками в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

48-летнюю женщину приговорили к тюремному сроку за совершенные наркопреступления в Туркестанской области, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В декабре прошлого года в Сайрамском районе женщина продала одному из жителей спичечный коробок с марихуаной. Вес запрещенного товара составил более 5 граммов.

В ходе обыска на съемной квартире подозреваемой в Шымкенте оперативники изъяли два полиэтиленовых свертка с содержимым, похожим на синтетический наркотик "пирролидиновалерофенон".

Как стало известно после экспертизы, вес изъятого в качестве вещественного доказательства наркотика составил свыше 5 граммов.

Постановлением суда 48-летнюю подсудимую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984483-na-10-let-osudili-zhenschinu-torgovavshuyu-narkotikami-v-turkestanskoy-oblasti/