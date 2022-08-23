Доверчивые астанчане оформляли на себя кредиты за "вознаграждение" в 40 тыс. тенге

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Полицейские Нур-Султана задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии афер – он просил жителей столицы брать на свое имя кредиты, обещая погасить их и доплатить компенсацию, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились сразу несколько жителей столицы, которые заявили, что стали жертвами обмана.

"Как выяснилось, злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью граждан, оформлял на них кредиты на покупку дорогого мобильного телефона, обещая через два дня закрыть кредит и сверху выплатить денежное вознаграждение в размере 40 тысяч тенге", – рассказали стражи порядка.

Подозреваемым оказался 33-летний мужчина, который был задержан сотрудниками УП района Есиль ДП города Нур-Султана.

"В настоящее время доказано 12 эпизодов, которые он совершил в течение двух месяцев", – добавили полицейские.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984400-doverchivye-astanchane-oformlyali-na-sebya-kredity-za-voznagrazhdenie-v-40-tys-tenge/