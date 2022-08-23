Отчима обвиняют в изнасиловании малолетней падчерицы в течение 5 лет в ВКО

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В Восточном Казахстане мужчину обвиняют в изнасиловании падчерицы в течение пяти лет. Как стало известно, правда вскрылась после того, как мать девочки после очередных побоев мужа доставили в больницу. Сейчас правоохранители проводят расследование, передает телеканал "Астана".

Жительница ВКО рассказала, что вышла замуж в 2016 году. По ее словам, супруг избивал ее с самого первого дня брака.

Зимой после очередного скандала женщину без сознания доставили в больницу. Тогда ее 13-летняя дочь рассказала, что отчим все эти годы насиловал ее и угрожал расправой.

"Именно тогда моя дочь рассказала бабушке и тете о том, что, начиная с 8 лет и в течение 5 лет, отчим постоянно совершал развратные действия сексуально-насильственного характера, при этом угрожал расправой надо мной и над ней, если скажет кому-то. Поэтому она и молчала", - рассказывает мать девочки.

Узнав обо всем, родные подали заявление в полицию. Там девочка подробно раскрыла детали домогательств. Однако, как говорят родственники, подозреваемый все еще находится на свободе.

Между тем в ДП ВКО пояснили, что на данный момент ведется следствие. Пока оснований для задержания отчима нет.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся необходимые действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984380-otchima-obvinyayut-v-iznasilovanii-maloletney-padcheritsy-v-techenie-5-let-v-vko/