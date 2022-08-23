Школьника приговорили к 7 годам колонии за торговлю наркотиками в ЗКО

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В Уральске вынесли приговор 15-летнему школьнику и 19-летнему парню, которых задержали в начале марта при закладке наркотиков, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, парни были задержаны транспортными полицейскими на подъездном пути станции Уральск. Они прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев.

Экспертиза показала, что изъятое у задержанных вещество является психотропным. Общий вес запрещенного препарата cоставил 11 граммов.

"Координировали свою деятельность молодые люди через один из Telegram-каналов", – добавили в полиции.

В итоге против юношей возбудили уголовное дело по статье 297 УK РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ЗКО 19-летний подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник осуждeн к 7 годам 6 месяцам лишения свободы", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, ранее в Караганде 17-летнего студента колледжа приговорили к семи с половиной годам колонии за закладку наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984340-shkolnika-prigovorili-k-7-godam-kolonii-za-torgovlyu-narkotikami-v-zko/