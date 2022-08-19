Подростка отправили в колонию на 7 лет за закладку наркотиков в Караганде

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде вынесли приговор несовершеннолетнему студенту колледжа, который решил подработать закладчиком запрещенных веществ. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, юноша был задержан прямо во время "работы", когда оставлял очередную закладку. При задержании полицейские изъели у него несколько пакетиков с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон - синтетический наркотик.

В ходе досудебного расследования вина несовершеннолетнего была полностью доказана.

Суд признал его виновным по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" - парня приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

"Многие молодые люди, которые выбирают подобный "заработок", считают, что ничего криминального в этом нет, ведь они не передают наркотические средства из рук в руки, а следовательно, по их мнению, не нарушают закон.

Однако с юридической точки зрения действия по закладке наркотических средств квалифицируется как сбыт, за это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет", - предупредили в полиции.

Правоохранители напомнили также, что уголовная ответственность за сбыт наркотиков наступает с 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983939-podrostka-otpravili-v-koloniyu-na-7-let-za-zakladku-narkotikov-v-karagande/