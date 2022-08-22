Закладывал наркотики: безработного мужчину задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Наркопреступления пресечены в двух спальных районах Алматы – были задержаны подозреваемые в хранении и сбыте запрещенных веществ, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

На территории Ауэзовского района сотрудники полиции задержали 27-летнего парня. У него при личном досмотре полицейские изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный утверждал, что работает строителем, а наркотики покупает для себя.

"По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта – прим. ред.), зарегистрировано уголовное дело.

Согласно заключению проведенной экспертизы данное вещество является синтетическим наркотиком в особо крупном размере", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

Также в Алмалинском районе города был задержан 40-летний безработный. Он, по версии стражей порядка, закладывал наркотики.

"В ходе личного обыска было изъято 16 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых порошкообразное вещество бежевого цвета. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщил начальник районного УП Есен Искаков.

По словам задержанного, данное вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон", которое он приобрел через интернет. Свертки он должен был раскладывать по адресам.

По данному факту ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984295-zakladyval-narkotiki-bezrabotnogo-muzhchinu-zaderzhali-v-almaty/