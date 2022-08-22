Новорожденную девочку пытались продать в Алматы за 2 млн тенге

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Двоих молодых людей заподозрили в попытке продать своего новорожденного ребенка. Полицейские задержали возможных продавцов, покупателей и посредников, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По версии следствия, маленькую девочку пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Ребенку на тот момент не было и недели.

"Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы – 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е. Стороны сошлись в цене – 2 миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Отмечается, что сотрудники Управления криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города провели спецоперацию по задержанию подозреваемых.

"В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка", – рассказал полицейский.

В полиции отметили, что покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки.

"И очень важная деталь: у посредников на руках в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно 3 и 7 месяцев. Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов предоставить не смогли", – добавил Аханов

Таким образом, в результате спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей. Их доставили в медучреждение для обследования и, если будет необходимо, для оказания помощи.

"Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли также использовать в качестве "живого товара". Следствие обязательно установит истину", – подытожил замначальника ДП Алматы.

По данным Следственного Управления ДП города Алматы, по этому факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними".

Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984272-novorozhdennuyu-devochku-pytalis-prodat-v-almaty-za-2-mln-tenge/