Свекровь заявила на невестку в полицию Павлодара

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49-летняя жительница Павлодара после неприятного инцидента написала заявление в полицию. Женщина обвинила невестку в том, что она без спроса сняла деньги с ее счета, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, к правоохранителям обратилась 49-летняя женщина. Она сообщила, что невестка без разрешения взяла ее банковскую карту и тайком от нее сняла со счета 139 тысяч тенге.

По словам самой подозреваемой, денежные средства ей понадобились для личных нужд.

Теперь в отношении 30-летней невестки заявительницы проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Напомним, ранее павлодарские полицейские рассказали о необычных жалобах. Так, к ним обратился мужчина и попросил принять меры в отношении жены, которая забрала у него зарплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984093-svekrov-zayavila-na-nevestku-v-politsiyu-pavlodara/