Павлодарец заявил в полицию на жену, отобравшую у него зарплату

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Павлодарские полицейские рассказали о необычных жалобах. Так, в одном случае мужчина обратился к стражам порядка и рассказал, что супруга забрала у него зарплату, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Естая в Павлодаре. Поздней ночью в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что вернулся домой с зарплатой, но жена ее забрала и не отдает.

Житель города планировал потратить деньги на свои нужды, однако супруга решила отложить средства, чтобы купить что-то для семьи.

Приехав по указанному адресу и побеседовав с парой, правоохранителям удалось убедить супругов согласованно распоряжаться бюджетом.

Во втором случае, который произошел 18 августа, павлодарка обратилась к полицейским и рассказала, что ее укусило чужое животное при скрещивании с ее породистой собакой. Она потребовала наказания. Но в результате беседы с обеими владелицами животных стражам порядка удалось примирить конфликтующие стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984075-pavlodarets-zayavil-v-politsiyu-na-zhenu-otobravshuyu-u-nego-zarplatu/