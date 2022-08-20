Подростка задержали за избиение взрослого мужчины на площади в Талдыкоргане

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/taldykorganec7282

В Талдыкоргане установили несовершеннолетнего, снятого на видео при избиении взрослого мужчины. По факту инициировано уголовное расследование. Инцидент прокомментировали в ДП Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах показан парень, который рассыпает что-то из пакета. Взрослый мужчина, по видимому, делает ему замечание, на что подросток отвечает ударом кулака и ноги. Уточняется, что действия происходят в Талдыкоргане.

Опубликованный пост привлек внимание стражей порядка. В ДП Жетысуской области сообщили, что организовали розыскные мероприятия и установили одного из участников конфликта.

"Выяснилось, что инцидент произошел вечером 17 августа на центральной городской площади. Парень, ударивший взрослого, оказался 17-летним жителем Талдыкоргана. Он был задержан и доставлен в полицию. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст.293 УК РК (Хулиганство)", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также правоохранители отметили, что пытаются разыскать потерпевшего, заявления от которого в полицию не поступало. Полицейские просят мужчину откликнуться и позвонить в 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984087-podrostka-zaderzhali-za-izbienie-vzroslogo-muzhchiny-na-ploschadi-v-taldykorgane/