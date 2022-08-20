Полицейские усмирили пьяного нарушителя в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

В дежурную часть УП Кунаева поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов нетрезвый местный житель нарушает общественный порядок и тишину. На место выехали правоохранители. Об этом сообщается на официальной странице ДП Алматинской области в Instagram.

По указанному адресу прибыл наряд патрульной полиции "Беркут-258". Данный факт подтвердился.

При этом, как видно на опубликованном правоохранителями видео, мужчина повел себя агрессивно и отказался повиноваться законным требованиям. Однако стражам порядка удалось его усмирить.

В настоящее время в отношении жителя Кунаева составлены административные протоколы по ст.437 (Нарушение тишины), 667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и 434 (Мелкое хулиганство) КоАП РК.

В ведомстве пояснили, что за неповиновение законному требованию полицейских суд отправил мужчину под административный арест на 8 суток. В настоящее время нарушитель находится в ИВС Кунаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984081-politseyskie-usmirili-pyanogo-narushitelya-v-almatinskoy-oblasti-video/