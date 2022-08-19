Главу общественных объединений осудили за многомиллионные хищения в Экибастузе

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В Павлодарской области руководителя общественных объединений осудили за хищение бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств.

Следствием установлено, что общественные объединения "Новая жизнь 2030" и "Сердечное тепло - Жүрек жылуы" в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом Экибастуза на оказание услуг специалиста жестового языка.

Однако фактически никакие услуги не предоставляли. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета. Ущерб государству составил почти 10 млн тенге.

На скамье подсудимых оказался руководитель общественных объединений. Он был приговорен к 3,5 годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983994-glavu-obschestvennyh-obedineniy-osudili-za-mnogomillionnye-hischeniya-v-ekibastuze/